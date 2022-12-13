 Зимняя Казанка: какие развлечения ждут жителей столицы Татарстана на берегу реки
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Зимняя Казанка: какие развлечения ждут жителей столицы Татарстана на берегу реки

На Казанке с 22 декабря запускается активная культурная и спортивная программа, которая пройдет в будущих парках проекта и на благоустроенной Набережной.

Город
13 декабря 2022  19:47
Автор:
Шахерезада Курбанова

Лыжная экскурсия

В будущем Спортивном парке состоится прогулка на лыжах с экскурсоводом. Всех желающих поставит на лыжи инструктор Андрей Семенов, после чего биолог Антон Бортяков проведет экскурсию о биоразнообразии этой территории. 

Встреча пройдет 18 декабря в 11:00, на площадке между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта.

Для регистрации нужно перейти по ссылке.

Открытие «Экоелки»

У набережной Казанки состоится открытие первой в городе экологичной елки. Эта елка в высоту достигнет четырех метров, и будет сделана из гранул, созданных, в свою очередь, из производственных отходов и мишуры, которую жители Казани сдавали на переработку для акции «Да, мишура!». 

Событие пройдет 22 декабря в 18:00 на Набережной Казанки между футбольными полями возле экстрим-парка «УРАМ». 

Спортивная ходьба со скандинавскими палками в Русско-Немецкой Швейцарии

Пройтись по зимнему лесу Русско-Немецкой Швейцарии с палками для скандинавской ходьбы можно будет вместе с инструкторами и биологом. Экскурсия займет два часа.

Встреча будет 24 декабря в 11:00, на парковке под мостом Миллениум.

На мероприятие необходима регистрация.

Зимний волейбол на Набережной Казанки

В этом году правила в зимнем волейболе поменялись – теперь могут принимать участие смешанные команды. Поэтому в составе участников ждут и девушек. Судить игроков будет тренер и основатель школы Volley&you Толмаз Хасанов. 

Игры пройут на волейбольной площадке экстрим-парка «УРАМ» 4 января в 11:00. 

Зарегистрироваться для участия можно в соцсетях Volley&you.

Экскурсия на катере с воздушной подушкой по Казанке

Посмотреть на зимние пейзажи Казанки жители города смогут на судне с воздушной подушкой. Биологи Антон Бортяков и Марк Шишкин расскажут об экологических и исторических особенностях мест во время остановок.

Событие пройдет 6 января в 11:00, на территории будущего парка «Манзара», пляже «Нижнее Заречье». Улица Односторонка Гривки дом 1 в, 1 к.

Необходима регистрация — следите за новостями в соцсетях Казанки. Из-за погодных условий дата проведения мастер-класса может измениться.

Мастер-класс по управлению кайтами на территории будущего парка «Манзара»

На береговой линии с видом на Кремль в будущем парке «Манзара» можно будет научиться управлять кайтом, для передвижения по воде или по снегу. Мастер-класс проведут инструкторы. 

Предварительно мероприятие пройдет 8 января в 11:00, на пляже «Нижнее Заречье» – улица Односторонка Гривки, дом 1в, 1 к. Необходима регистрация — следите за новостями в соцсетях Стратегии развития Казанки. Из-за погодных условий дата проведения мастер-класса так же может измениться.

Турнир по игре в снежки на Набережной Казанки

Для турнира на площадке будут организованы базы для команд. Главная цель турнира – это захват флага противника. На мероприятии также будут фудкорт, музыка и активности для болельщиков. В турнире смогут принять участие 12 команд – представители креативных сообществ и все желающие горожане – по предварительной регистрации.  

Турнир пройдет на Набережной Казанки у экстрим-парка «УРАМ», 21 января в 12:00.

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