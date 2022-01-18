Жить можно, в центре есть хуже: почему жители аварийного дома на Губкина не хотят покидать квартиры

В тысячелетней Казани, несмотря на продолжающуюся программу переселения, проблема ветхого жилья стоит остро. Так, недавно дом № 25 на улице Академика Губкина признали аварийным и теперь он подлежит сносу. Процесс должны обеспечить собственники жилых помещений. На это отводится шесть месяцев. Такая информация была опубликована в сборнике документов мэрии.

Многоквартирный дом, со слов жильцов, был построен еще в 1951 году. Здание представляет из себя временное жилье, построенное после войны. И спустя 70 лет оно так и не отпустило своих жителей. Так в двухэтажном доме с одним подъездом проживают 16 семей.

Сейчас жилье и правда выглядит плачевно, у кого-то до сих пор нет ванной и элементарных коммуникаций. Что на самом деле волнует жильцов дома № 25 и хотят ли они переезжать из своей 70-летней «времянки»?

«Мы не хотим отсюда съезжать»

Один из жильцов, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что живет здесь с 2002 года, с тех пор, как переехал в Казань. Жилье ему досталось от тети, за которой он ухаживал в студенческие годы. После чего женился и завел детей.

По его словам, дом не нуждается в сносе, необходим лишь капитальный ремонт. Однако его делали несколькими годами ранее. Тогда поменяли проводку до подъезда и сантехнику.

«Я не понимаю, что значит ветхое жилье. Даже в центре есть дома хуже, а здесь еще жить можно, если сделать капремонт», — отмечает мужчина.

Информация о демонтаже стала известна 28 декабря и повергла в шок весь дом, добавил обитатель дома. Жители не понимают, что им делать и куда обращаться: «Нам известно, что снос производится по инициативе жильцов и за счет хозяев».

Мужчина рассказал, что в доме есть приватизированные и неприватизированные квартиры. У людей, зарегистрировавших комнаты в собственность, есть выгода от демонтажа. Им полагаются квартиры. Однако жильцы, не приватизировавшие жилье, задаются вопросом: что делать?

Как предполагают местные жители, при выселении им выделят квартиры в жилом комплексе «Салават Купере», но их не устраивает его расположение.

«Мои дети здесь учатся, сын ходит в школу рядом, дочка записана в садик в очередь, жена работает рядом. Если нас переселят в „Салават Купере“, нам придется менять место учебы, вставать в очередь в другой сад, далеко ездить!» — возмущается собеседник.

Житель рассчитывает на жилье в черте Казани либо желает остаться в своем доме.

«Хотели получить статус „аварийный“, чтобы платить меньше»

Своими проблемами также поделилась женщина, которая живет этажом ниже. В отличии от соседей она создала для себя и своей семьи более комфортные условия для проживания.

Так, женщина совсем недавно отремонтировала свою комнату, провела коммуникации и сделала ванную. Это стало еще одной причиной, почему пенсионерка хочет задержаться в своей квартире.

«Я все сделала, и мне хочется пожить», — рассказала она.

И это несмотря на другие огромные минусы проживания в ветхом здании. Так, еще год назад дом атаковали крысы, рассказывает она, поэтому ее родственники были вынуждены разъехаться по своим друзьям. Теперь же женщина избавилась от грызунов, однако проблемы с протекающим потолком, электропроводкой и канализацией беспокоят ее до сих пор.

«Каждый год роют ямы, так как неправильно сделана канализация, стоит вонь", — отметила жительница. Кроме того, в квартире нет современных розеток и вся проводка на удлинителях. В доме, как утверждает женщина, отсутствует фундамент.

У пенсионерки не было возможности приобрести другое жилье, поэтому приходилось довольствоваться тем, что есть.

Чтобы не платить за квартиры без современных коммуникаций высокие квартплаты, жильцы хотели признать его аварийным. Но вместо этого статуса они получали информацию о сносе.

«Мы поставили на аварийность, поэтому должны быть условия низкой оплаты» — добавила женщина.

Программы для расселения для жильцов на Губкина пока нет

По итогу беседы жители выделили три основные проблемы, которые их сейчас волнуют больше всего, а именно — никто не знает, как будут демонтировать здание, где и какие квартиры будут выдавать в будущем, а также нежелание некоторых переезжать из дома № 25.

В мэрии на запрос нашего издания ответили, что дом пока только признан аварийным и нет соответствующей программы для расселения жильцов с Губкина, 25.

«Пока идет расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года», — сообщили в мэрии. Поэтому у жильцов «губкинского» дома есть еще время, чтобы прийти в себя и решить вопросы по переезду.

А судя по очередности расселения, в доме «без фундамента» они могут задержаться еще ни на один год.