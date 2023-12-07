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Житель Набережных Челнов накинулся с ножом на собутыльника

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Республика
7 декабря 2023  15:43
Автор:
Виктория Осинина

По версии следствия, 3 декабря этого года 36-летний подозреваемый познакомился в магазине с 25-летним ранее привлекавшимся к уголовной ответственности мужчиной, решили вместе выпить. Во время стихийного застолья на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт. Подозреваемый ударил нового знакомого ножом в грудь. В этот момент мимо проезжал экипаж полиции, который и задержал злоумышленника, а потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СКР по РТ.

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