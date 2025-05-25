Житель Татарстана получил 50 часов обязательных работ за долг по алиментам

Мировой судья судебного участка №1 вынес приговор 57-летнему жителю Сабинского района за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности превысила 63 тысячи рублей за период с февраля по апрель 2025 года.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, ответчик, будучи осведомленным о возбужденном исполнительном производстве, сознательно уклонялся от выполнения алиментных обязательств. В качестве причины неплатежей мужчина указал отсутствие постоянного места работы, подчеркнув, что в настоящее время предпринимает активные действия для трудоустройства и погашения образовавшейся задолженности.

При вынесении приговора судья принял во внимание полное признание вины подсудимым и назначил наказание в виде 50 часов обязательных работ. Данная мера, согласно позиции суда, должна стимулировать ответчика к скорейшему исполнению родительских обязанностей.

В Министерстве юстиции Республики Татарстан напоминают, что систематическое уклонение от уплаты алиментов может повлечь более строгую ответственность, вплоть до уголовного преследования.