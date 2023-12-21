Житель Татарстана признан виновным в осквернении символов воинской славы России

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Республика
21 декабря 2023  08:16
Автор:
Виктория Осинина

Следствием и судом установлено, что 30 июля этого года, нетрезвый 52-летний житель Зеленодольска пришел в местный Парк Победы. Он стал жечь на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода, чтобы сдать их потом в пункт приема металла.

За данным занятием его застал охранник парка, который сделал замечание, после чего злоумышленник ушел. Однако вскоре вернулся и продолжил свое занятие. Вмешалась полиция. Следователями в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ, с взысканием 15 процентов заработной платы в доход государства, сообщает СУ СКР по РТ.

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