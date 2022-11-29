В Казани судят якутянина, готовившего покушение на следователей дела о расстреле в гимназии №175

В Советском суде Казани стартовал процесс по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя города Ленска Республики Саха (Якутия). Мужчина обвиняется в «приготовлении к посягательству на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование по уголовному делу».

По версии следствия, в мае прошлого года юноша, вдохновившись преступными действиями фигуранта дела о массовом расстреле казанской гимназии №175, проникся к нему симпатией и решил убить следователей. О приехал в Казань, где арендовал квартиру, окна которой выходили на гимназию. Оттуда он наблюдал за работой следователей.

Якутянин оформил кредит на 275 тыс. рублей и планировал потратить их на покупку необходимых предметов для нападения. Через смартфон и компьютер он искал в сети, где можно купить оружие и компоненты для взрывчатки, а также как изготовить коктейль Молотова. Более того, юноша пытался купить через интернет охотничье ружье, но продавец отклонил заявку.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что юноша страдает психическим расстройством и инкриминируемое ему деяние он совершил в состоянии невменяемости.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду отправить юношу на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Судебное заседание продолжится 14 декабря – в этот день на процессе выступит фигурант дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.