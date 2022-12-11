Житель Заинска попытался убить мать, а затем поджег себя

Житель Заинска подозревается в попытке убить мать. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану.

По данным следствия, подозреваемый длительное время распивал алкоголь со своей 71-летней мамой. В ходе вечера у мужчины возникла личная неприязнь к женщине и он попытался задушить ее ремнем, а потом несколько раз ударил ее молотком по голове. После того, как пенсионерка потеряла сознание, подозреваемый поджег себя и выбежал в подъезд.

Соседи оказали мужчине первую помощь и вызвали экстренные службы. Мать подозреваемого доставил в медучреждение и оказали помощь.