 Житель Заинска попытался убить мать, а затем поджег себя
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Житель Заинска попытался убить мать, а затем поджег себя

Инцидент произошел в состоянии алкогольного опьянения.

Республика
11 декабря 2022  15:20
Автор:
Роза Габитова

Житель Заинска подозревается в попытке убить мать. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану. 

По данным следствия, подозреваемый длительное время распивал алкоголь со своей 71-летней мамой. В ходе вечера у мужчины возникла личная неприязнь к женщине и он попытался задушить ее ремнем, а потом несколько раз ударил ее молотком по голове. После того, как пенсионерка потеряла сознание, подозреваемый поджег себя и выбежал в подъезд. 

Соседи оказали мужчине первую помощь и вызвали экстренные службы. Мать подозреваемого доставил в медучреждение и оказали помощь.

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