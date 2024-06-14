Жители двух районов Казани останутся без воды на 18 часов

В связи с аварийно-восстановительными работами на участке водопровода 1995 года постройки в районе улицы Тэцевская с 8:00 15 июня до 02:00 16 июня будет прекращена подача воды в Авиастроительном и Московском районах.

Отключение затронет следующие улицы:

Пятигорская: четные номера домов от №44 по №90, нечетные номера домов от №89 по №129.

Беломорская: четные номера домов от №198 по №270, нечетные номера домов от №69 по №85.

Софьи Перовской: четные номера домов от №112 по №150, нечетные номера домов от №101 по №115.

Шатурская: четные номера домов от №240 по №250, нечетные номера домов от №291 по №321.

Серафимовича: четные номера домов от №2 по №62, нечетные номера домов от №1 по №73.

Химиков, Гудованцева, Обнорского, Зелинского, Петлякова, Моисеева.

1-я Муромская, 2-я Муромская, 3-я Муромская, 4-я Муромская, 5-я Муромская.

Жителям рекомендуют запастись водой заранее. Автоцистерны разместят по заявкам, которые можно оставить по телефону +7(843)231-62-60.