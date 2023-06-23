 Жителей и гостей Казани 28 июня приглашают поучаствовать в «Курбан Фесте»
news_header_top_970_100

Жителей и гостей Казани 28 июня приглашают поучаствовать в «Курбан Фесте»

Мероприятия состоится в Старо-Татарской слободе.

Город
23 июня 2023  19:55
Автор:
Эдуард Салихов

Жителей и гостей Казани 28 июня с 17:00 до 20:00 приглашают поучаствовать «Курбан Фесте», который посвящен празднику Курбан байрам. Организаторы мероприятия заявили, что «Курбан Фест» проходит в столице Татарстана уже в шестой раз и ежегодно собирает более 5 тыс. человек.

В программе мероприятия: мастер классы, эстафеты, выступление акробатов, кулинарное шоу и многое другое. В заключении состоится костюмированное театральное шествие — на каретах и ретромашинах пройдут актеры в 
образах известных ученых, богословов и учителей.

Ранее «КВ» сообщали, что казанцы смогут сделать жертвоприношения на Курбан-байрам в 17 местах. Так, 28 июня в столице РТ местами для заклания животных станут мечети «Апанаевская» на ул. Насыри, 27, «Тынычлык» на ул. Мелитопольской, 15; «Билял» на ул. Иркен, 29 и другие.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Жителей и гостей Казани 28 июня приглашают поучаствовать в «Курбан Фесте»
С 24 июня увеличится составность поездов из Казани в Йошкар-Олу
В Казани росгвардейцы отработали действия при срабатывании тревожной кнопки в школе
В выходные в Татарстане ожидаются дожди и до +24 градусов
Стартовал конкурс проектов «Чын йөрәктэн – От чистого сердца»
Фарид Мухаметшин и Рифкат Минниханов стали академиками
В Татарстане на перевод общественного транспорта на газ потратят 122 млн рублей
«Потребление «синтетики» у нас растет»: в Татарстан наркотики завозят из Москвы и Санкт-Петербурга
«Потребление «синтетики» у нас растет»: в Татарстан наркотики завозят из Москвы и Санкт-Петербурга