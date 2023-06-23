Жителей и гостей Казани 28 июня приглашают поучаствовать в «Курбан Фесте»

Жителей и гостей Казани 28 июня с 17:00 до 20:00 приглашают поучаствовать «Курбан Фесте», который посвящен празднику Курбан байрам. Организаторы мероприятия заявили, что «Курбан Фест» проходит в столице Татарстана уже в шестой раз и ежегодно собирает более 5 тыс. человек.

В программе мероприятия: мастер классы, эстафеты, выступление акробатов, кулинарное шоу и многое другое. В заключении состоится костюмированное театральное шествие — на каретах и ретромашинах пройдут актеры в

образах известных ученых, богословов и учителей.

Ранее «КВ» сообщали, что казанцы смогут сделать жертвоприношения на Курбан-байрам в 17 местах. Так, 28 июня в столице РТ местами для заклания животных станут мечети «Апанаевская» на ул. Насыри, 27, «Тынычлык» на ул. Мелитопольской, 15; «Билял» на ул. Иркен, 29 и другие.