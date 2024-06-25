Жителей Кировского района ждёт отключение воды на сутки

Жителей части Кировского района ждет временное отключение воды в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе водоканала, 2 июля с 09:00 будет прекращена подача воды по ряду адресов. Специалисты будут проводить переврезку нового участка водопровода на улице Маршрутная. Планируется, что работы продлятся до 09:00 3 июля.

На время отключения для жителей будут организованы подвозы воды в автоцистернах. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону +7(843)231-62-60.

В «Водоканале» принесли извинения за неудобства и сказали, что делают все возможное, чтобы вернуть водоснабжение в штатном режиме в кратчайшие сроки.