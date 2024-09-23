Жителей нескольких районов Казани ожидает временное отключение воды

news_top_970_100
Город
23 сентября 2024  14:11
Автор:
Эндже Гарафиева

30 сентября в Казани стартуют работы по подключению к системе водоснабжения нового жилого комплекса, расположенного на улице Ягодинской. В связи с этим подача воды в некоторые районы города будет приостановлена.

Отключение затронет дома в Приволжском, Кировском, Вахитовском и Советском районах. Так, подача воды будет приостановлена на улице Звонкая (ИЖС Восточный), на пересечении улиц Ильича и Магазинной, на улицах Карла Маркса, Ягодинской, а также в поселке Царицыно.

Для удобства жителей на время проведения работ будут организованы пункты подвоза воды автоцистернами. Заявки на их подачу принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60. Подробную информацию об адресах отключений и сроках проведения работ можно узнать на сайте «Водоканала» города Казани.

news_right_column_240_400
Новости
Индонезия пока не подтвердила участие нового президента в саммите БРИКС в Казани
В Татарстане на автозаправке рабочего придавило кабиной самосвала
Минниханову презентовали «лаборатории на чипе»
Инвалид-колясочник в Татарстане не смог попасть домой после ремонта по программе «Наш двор»
Медведь напал на мужчину и его сына в дачном доме
В Татарстане в лесу обнаружили тела супругов с ножевыми ранениями
В Апастово построено новое общежитие аграрного колледжа
В Апастово построено новое общежитие аграрного колледжа
В Татарстане удалось сократить выбросы вредных веществ на треть