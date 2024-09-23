В поселке Юдино временно отключат воду

В связи с работами по модернизации системы водоснабжения, в поселке Юдино запланировано временное отключение воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Отключение затронет жителей ряда улиц, включая Ветровую, Воркутинскую, Гаванскую, Железнодорожников, Ильича, Каширскую, Лейтенанта Красикова и другие. Полный список адресов опубликован на сайте водоканала.

Воды не будет с 09:00 24 сентября до 11:00 25 сентября. В некоторых домах возможно понижение давления воды.

Отключение связано с необходимостью подключения нового участка водопровода по улицам Ильича и Лейтенанта Красикова к централизованным сетям.