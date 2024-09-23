В поселке Юдино временно отключат воду

news_top_970_100
Город
23 сентября 2024  08:18
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с работами по модернизации системы водоснабжения, в поселке Юдино запланировано временное отключение воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Отключение затронет жителей ряда улиц, включая Ветровую, Воркутинскую, Гаванскую, Железнодорожников, Ильича, Каширскую, Лейтенанта Красикова и другие. Полный список адресов опубликован на сайте водоканала.

Воды не будет с 09:00 24 сентября до 11:00 25 сентября. В некоторых домах возможно понижение давления воды.

Отключение связано с необходимостью подключения нового участка водопровода по улицам Ильича и Лейтенанта Красикова к централизованным сетям.

news_right_column_240_400
Новости
Казанцу грозит 5 лет лишения свободы за угон автомобиля
Юсупова Саида из Татарстана блестяще выступила на Чемпионате России по танцам на колясках
Пенсионерке из Бугульмы мошенница «сняла порчу» за 300 тысяч рублей
В Казани меняется маршрут автобусов №22, 28а, 30, 54 и 89
В Казани меняется маршрут автобусов №22, 28а, 30, 54 и 89
В Татарстане задержали водителя грузовика, который скидывал строймусор
В Татарстане задержали водителя грузовика, который скидывал строймусор
В Татарстане помогают женщинам в декрете получить образование медиаспециалистов
В Татарстане помогают женщинам в декрете получить образование медиаспециалистов
Тарифы глазами детей: в Татарстане объявили творческий конкурс
Квартира на Новый Год в Казани обойдется туристам в 5,7 тысяч рублей