Жителей РТ интересуют вопросы вывоза мусора, платы за ОДН и договора с газовщиками

Руководитель ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов рассказал о работе своей организации и итогах года.

Так, всего за 2023 год им поступило 1540 обращений в разных формах. Это примерно на 10% меньше, чем в прошлом году. Но, видимо, снижение их количества связано с тем, что люди стали больше обращаться в официальные инстанции, считает Романов.

Он назвал топ-6 тем для жалоб: перерасчет платы за вывоз ТКО, пересчет платы за ОДН, перезаключение договоров на обслуживание газового оборудования, горячее водоснабжение, отопление и электроснабжение.

Романов подчеркнул важность информационной работы с населением. И привел в пример третий пункт из своего списка, то есть перезаключение договоров с газовщиками, где буквально на пустом месте из-за неправильно поданной информации был создан ажиотаж.

Центр контроля в сфере ЖКХ РТ за этот год провел несколько опросов населения. Они касались качества уборки и вывоза снега, а также ТКО и эксплуатации газового оборудования.

Опросы выявили, что люди становятся более грамотными потребителями. Как пример, 86% опрошенных точно обозначили алгоритм действий в случае утечки газа. С другой стороны, жители не всегда адекватно соотносят свои жилищные права со своими обязанностями. Например, свыше 78% людей указали, что уборка снега во дворах проводится в неустановленное время. При этом сами же жители оставляют автомобили возле домов, что мешает производить уборку территории.

Также Романов рассказал, что в течение года было проведено 33 обучающих семинара, направленных как на обычных граждан, так и на работников системы ЖКХ. Например, в Клубе ЖКХ, где состоят 320 председателей ТСЖ и ЖСК, разъясняют, в частности, тонкости проведения общих собраний. Именно в этом вопросе, как показывает практика, наблюдается больше всего нарушений.

А жильцам домов подсказывают, в какую организацию надо обращаться в различных случаях. Более того, Центр ЖКХ РТ выиграл грант, на который будет создан онлайн-ресурс «ЖКХ в один клик» для жителей республики, где подробно распишут, какая инстанция чем занимается.

Для тех, кто не хочет приходить на прием, в центре работает горячая линия по вопросам ЖКХ - 8 (843) 236-29-97. Звонок по Татарстану бесплатный.

В этом же году запущен проект «Видеопомощник ЖКХ». Это около 30 видеороликов, в которых Романов подробно и, главное, понятным языком объясняет непростые вопросы. Например, что делать, если вас затопили, или как сэкономить на энергоресурсах. Эти ролики уже набрали более 160 тысяч просмотров. Они становятся все более популярными еще и потому, что их размещают в своих соцсетях несколько госорганов Татарстана.

Романов объяснил необходимость данных роликов тем, что «никто не хочет читать законы, там все написано сложным языком». Многие хотят разобраться, но не хватает знаний, чтобы осилить, к примеру, Жилищный кодекс.

Эксперт сказал также, что есть буклеты с разъяснениями по различным ситуациям. И, в частности, уточнил: если жилец копит долги за ЖКУ, то эти суммы так и будут числиться за ним. Некоторые же жители думают, что платят за других людей, но на самом деле это не так.