Жителей Советского района Казани ждет отключение воды на сутки

В связи с работами по подключению нового участка водопровода, 17 сентября с 09:00 до 18 сентября 11:00 будет приостановлена подача воды в некоторые дома по улицам Академика Сахарова, Проспект Победы и Хасана Бигичева. Отключение затронет ул. Академика Сахарова, 19, 19а, 22, 22а, 24, 24а, 24а/1, 24б, 24б/1, 24в, 26/156, 26б, 29, 31, ул. Проспект Победы, 141, 141а, 156, 156/26, 158/ и ул. Хасана Бигичева, 2а/1, 7а.

Ограничение водоснабжения связано с необходимостью подключения участка водопровода, перенесенного из зоны строительства станции метро «Фучика». Для обеспечения жителей водой на время отключения будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.