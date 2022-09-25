Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах

Жителей Татарстана предупредили об участившихся случаях появления лис в населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Животные заходят в города и села по двум причинам — легкодоступности пищи или заболевания бешенством, говорится в сообщении.

У лис отсутствует природный страх перед людьми. При встрече с хищником человеку необходимо не привлекать внимание, не идти в его сторону и дождаться, когда лиса убежит. Здоровое животное никогда не нападает.

В случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратититься к специалисту.