Жителей Татарстана приглашают к участию в масштабной посадке деревьев

Жителей Татарстана приглашают принять участие во всероссийской акции «Сохраним лес» и внести свой вклад в озеленение родного края. Масштабный эко-марафон пройдет уже в эту пятницу, 5 октября.

В окрестностях Казани будут работать четыре площадки, где все желающие смогут посадить деревья. Вооружиться инвентарем и саженцами можно будет на месте. Старт акции в 10:00.

Как отметил министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров, акция «Сохраним лес» проходит в республике уже в шестой раз. В этом году планируется высадить более миллиона деревьев на 170 площадках по всему региону.