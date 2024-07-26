Жителей Татарстана ждет парад планет и августовский звездопад

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Республика
26 июля 2024  11:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский астроном Юрий Нефедьев анонсировал астрономические явления, которые татарстанцам можно будет наблюдать невооруженным глазом.

30 и 31 июля Луна «приблизится» к Марсу и Юпитеру, так что с легкостью можно будет найти эти планеты на небе. А в августе на небосводе случится один из самых ярких звездопадов года – Персеиды. Пик активности ожидается 12 августа, когда можно будет увидеть до 60 «падающих звезд» в час.

Уже сейчас активен менее интенсивный поток Южные Дельта-Аквариды, его максимум придется на 31 июля.

Наблюдать за звездным небом лучше всего во второй половине ночи, после 23:00, когда интенсивность свечения метеоров увеличивается.

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