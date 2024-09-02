Жители 19 улиц в Кировском районе останутся без воды на два дня

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Город
2 сентября 2024  12:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители Кировского района Казани столкнутся с временными перебоями в водоснабжении с 10 по 11 сентября. Это связано с работами по подключению переложенного участка водопровода, сообщает мэрия.

С 9:00 10 сентября до 11:00 11 сентября подача воды будет полностью прекращена в ряде домов на улицах Бирюзовая, Больничная, Железнодорожников, Ильича, Каширская, Колымская, Л.Красикова, Майкопская, Молодогвардейская, Нижняя, Окраинная, Политехническая, Привокзальная, Путейская, Революционная, Сортировочная, Ферганская, Черемховская, Яна Юдина.

Также ожидается понижение давления воды на улицах Водников, Привокзальная и Приволжская.

Для жителей будут организованы автоцистерны с водой. Заявки на подачу воды можно оставить по телефону: +7(843)231-62-60.

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Жители 19 улиц в Кировском районе останутся без воды на два дня