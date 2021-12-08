Жители 33-го военного городка жалуются на штрафы до 16 тыс. рублей за неправильную парковку

В Казани жителям 33-го военного городка Приволжского района приходится платить до 16 тыс. рублей штрафа за парковку в зеленой зоне. Об этом сняли сюжет «Татарстан 24».

По словам местных, ранее на этом участке были гаражи – около 300, однако позже их снесли и оборудовали зеленую зону Проблема в том, что на три многоквартирных дома осталось лишь пять мест для парковки автомобиля.

Волей-неволей жителям городка приходится парковаться на зеленой зоне, из-за чего за месяц штрафов может накопиться по 5-8 штук и доходить до суммы 16 тыс. рублей.