 Жители 33-го военного городка жалуются на штрафы до 16 тыс. рублей за неправильную парковку
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Жители 33-го военного городка жалуются на штрафы до 16 тыс. рублей за неправильную парковку

Ранее около домов было 30 гаражей, однако сейчас на три дома есть лишь пять парковочных мест.

Районы
8 декабря 2021  09:01
Автор:
Ольга Ильина

В Казани жителям 33-го военного городка Приволжского района приходится платить до 16 тыс. рублей штрафа за парковку в зеленой зоне. Об этом сняли сюжет «Татарстан 24».

По словам местных, ранее на этом участке были гаражи – около 300, однако позже их снесли и оборудовали зеленую зону Проблема в том, что на три многоквартирных дома осталось лишь пять мест для парковки автомобиля.

Волей-неволей жителям городка приходится парковаться на зеленой зоне, из-за чего за месяц штрафов может накопиться по 5-8 штук и доходить до суммы 16 тыс. рублей.

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