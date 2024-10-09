Жители аварийного дома на Карбышева в Казани жалуются на нерасселение

Глава следкома России запросил повторный доклад по делу о нерасселении жильцов аварийного дома в Казани.

В комментариях к посту в аккаунте приемной Бастрыкина одна из жительниц Казани выразила недовольство по поводу задержки процесса расселения жителей многоквартирного дома на улице Карбышева. Сообщается, что здание, построенное в 1960 году, имеет 68% износа конструкций. Несмотря на его признание аварийным в 2021 году, дом не был включен в программу переселения на 2019-2023 годы. Заявительница также отметила, что кадастровый номер здания неоднократно менялся, и информация об объекте отсутствует на официальных публичных картах.

По мнению жительницы, такие действия могли быть предприняты с целью лишения граждан, включая ее многодетных родителей, жилья и непредоставления благоустроенных квартир тем, кто официально стоит на учете для улучшения жилищных условий.

В настоящее время проводится расследование по данному делу, запрошен новый доклад о следственных действиях. Это поручение Бастрыкин взял под особый контроль в центральном аппарате ведомства.