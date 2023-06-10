Жители Челнов отпразднуют День России участием в велоквесте по историческим местам

В Челнах на набережной Тукая в 16:00 пройдет велоквест по историческим местам «Я живу в России!». Об этом сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью города.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Участники экскурсии на велосипедах традиционно смогут посетить мечеть «Тауба», ул. Центральная, сквер им. Джалиля, мемориал «Родина-мать» и сквер им. Высоцкого.

Также в честь праздника на городских площадках выступят солисты и творческие коллективы ДК «Энергетик», хореографические ансамбли «Терпсихора», «Триумф», «Грация» и другие.

Далее в 18:00 для молодежи состоится музыкально-инструментальный фестиваль «Батарейка». Мероприятие пройдет на набережной Тукая.