«Ставит посуду на газ и засыпает»: жители Челнов пожаловались на психически нездорового соседа

Жители дома 10/1 поселка ГЭС в Набережных Челнах начали жаловаться на психически нездорового соседа, который небрежно пользуется газовым оборудованием, сообщают «Челнинские известия».

«Он – инвалид детства, сейчас ему лет 50. Родители умерли, есть брат и сестра, но они живут отдельно, – рассказал Сергей, один из жителей дома.

Он сообщил, что в доме у мужчины антисанитария, он всегда голодает и соседи часто подкармливают его или покупают одежду.

Он подчеркнул, что самое большое опасение вызывает то, как он пользуется газом.

«Рано утром, примерно в 4 часа утра, он уходит и гуляет по нескольку часов неизвестно где. Приходит – ставит посуду на газ и засыпает. Вода выкипает, газ остается включенным», – отметил Сергей.

По его словам, летом он часто выходит на балкон голым, несмотря на детей, которые идут в школы и детсады.

Мужчина надеется, что городские власти обратят на это внимание и возьмут соседа под опеку.