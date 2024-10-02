Жители Чистополя добились закрытия автосервиса из-за шума и выхлопных газов

Суд приостановил на 90 суток работу автосервиса в Чистополе, расположенного слишком близко к жилым домам. Причиной стали многочисленные жалобы местных жителей.

Как выяснилось, автосервис, принадлежавший самозанятому гражданину, работал с нарушениями санитарных норм. Расстояние от него до ближайших жилых домов составляло от 1 до 18 метров вместо положенных 50 метров.

Жители близлежащих домов неоднократно жаловались в Роспотребнадзор на шум, выхлопные газы и другие неудобства, связанные с работой автосервиса. Проверка ведомства подтвердила нарушения, и материалы дела были переданы в суд. В итоге, суд признал владельца автосервиса виновным по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.