Жители домов в Советском районе в жару останутся без воды

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Город
17 июня 2024  12:02
Автор:
Эндже Гарафиева

С 9:00 20 июня до 6:00 21 июня в ряде домов Советского района Казани будет отключено водоснабжение. Причиной стали аварийные работы на водопроводе, после которых требуется его подключение.

Без воды останутся жители домов на улице Большая Красная, в том числе детский сад и отель; улицах Дорожная, Озерная и Клубная. Подробнее можно посмотреть на сайте казанской мэрии.

«Водоканал» просит жителей заранее запастись водой и учитывать неудобства, связанные с отключением водоснабжения. Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Отключение водоснабжения проводится для устранения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы водопровода в будущем.

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