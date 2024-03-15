Жители Иннополиса голосуют после окончания рабочего дня

Если по Татарстану, явка на 15:00 составила 23,34%, по данным ЦИК РТ, то, как сообщили корреспонденту в УИК Иннополиса, там в это же время она достигла только 13%. Но это вполне объяснимо, как сказал вице-премьер правительства Татарстана, курирующий развитие этого города, Роман Шайхутдинов.

По его словам, большинство тех, кто намеревается здесь проголосовать не живут в Иннополисе. Сам он – живой тому пример, чиновник благодаря системе «Мобильный избиратель» заранее выбрал место для голосования, чтобы иметь возможность сделать это рядом со своим рабочим местом. И таким же образом поступили многие казанцы, работающие в Иннополисе. Таким образом, большинство из них придут отдать свой гражданский долг вечером, после работы.

«Именно в Иннополисе срез молодых избирателей. Средний возраст жителей около 31 года. Здесь мы можем увидеть выборку образа будущего», – отметил вице-премьер.

Здесь же проголосовал один из основателей этого города, бывший глава Минцифры России, а ныне руководитель проекта «ИТ-деревня» Николай Никифоров.