Жители Казани имеют возможность бесплатно выучить язык жестов

На трех площадках в Казани обучат педагогов, работающих с глухими людьми.

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Республика
28 декабря 2023  16:38
Автор:
Дмитрий Смирнов

Для будущих преподавателей, которые будут работать со слабослышащими, организуют специальные курсы по русскому жестовому языку. Как сообщает сайт мэрии Казани, обучение будет бесплатным. Оно будет проходить с января по апрель следующего года. В ходе обучения желающие смогут освоить базовую лексику и грамматику русского жестового языка, необходимые для общения с глухим человеком.

На выбор предлагаются три образовательные площадки: коворкинг АНО «Добрая Казань», Татарское региональное отделение Всероссийского общества глухих и Храм преподобного Сергия Радонежского.

Заявки на обучение принимаются по ссылке. Другие подробности можно узнать по телефону: +7 999 841-48-71, сообщили в Учебно-методическом центре Всероссийского общества глухих.

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