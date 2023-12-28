Жители Казани имеют возможность бесплатно выучить язык жестов

Для будущих преподавателей, которые будут работать со слабослышащими, организуют специальные курсы по русскому жестовому языку. Как сообщает сайт мэрии Казани, обучение будет бесплатным. Оно будет проходить с января по апрель следующего года. В ходе обучения желающие смогут освоить базовую лексику и грамматику русского жестового языка, необходимые для общения с глухим человеком.

На выбор предлагаются три образовательные площадки: коворкинг АНО «Добрая Казань», Татарское региональное отделение Всероссийского общества глухих и Храм преподобного Сергия Радонежского.

Заявки на обучение принимаются по ссылке. Другие подробности можно узнать по телефону: +7 999 841-48-71, сообщили в Учебно-методическом центре Всероссийского общества глухих.