 Жители Казани могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ
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Жители Казани могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Тест-мобиль будет работать на двух точках города 15 и 16 декабря.

Город
11 декабря 2022  13:20
Автор:
Роза Габитова

Казанцы могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Для всех желающих пройти процедуру тест-мобиль будет работать 15-16 декабря у парка имени Горького напротив стадиона «Трудовые резервы» и у часов на улице Баумана.

Также тест-мобили будут дежурить на тех же точках 22 и 23 декабря, однако в первый день – в парке Горького, а во второй – на Баумана.

Сообщается, что пройти тест можно будет с 12 дня до 4-х часов вечера. Экспресс-скрининг здоровья будет сопровождаться консультацией соцработника и психолога.

Тестирование анонимное.

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