Жители Казани могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Казанцы могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Для всех желающих пройти процедуру тест-мобиль будет работать 15-16 декабря у парка имени Горького напротив стадиона «Трудовые резервы» и у часов на улице Баумана.
Также тест-мобили будут дежурить на тех же точках 22 и 23 декабря, однако в первый день – в парке Горького, а во второй – на Баумана.
Сообщается, что пройти тест можно будет с 12 дня до 4-х часов вечера. Экспресс-скрининг здоровья будет сопровождаться консультацией соцработника и психолога.
Тестирование анонимное.