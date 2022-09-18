 Жители Казани пожаловались на шумную вечеринку посреди ночи
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Жители Казани пожаловались на шумную вечеринку посреди ночи

Громкая музыка у жилых домов играла на улице Чистопольской.

Город
18 сентября 2022  12:01
Автор:
Роза Габитова

Житель Казани пожаловался на горожан, устроивших шумную вечеринку во дворе жилого дома посреди ночи. Соответствующая информация появилась в социальных сетях. 

«Время 12 ночи, люди врубили музыку во всю мощь», — написал возмущенный казанец.

Отмечается, что громкая музыка играла на Чистопольской у входа в кафе. На кадрах видно большое скопление людей, вероятно, посетителей заведения, которым не хватило времени отдохнуть до закрытия.

Большинство комментаторов поддержали автора поста. По их мнению, шума в ночное время быть не должно.

 

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