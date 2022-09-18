Жители Казани пожаловались на шумную вечеринку посреди ночи

Житель Казани пожаловался на горожан, устроивших шумную вечеринку во дворе жилого дома посреди ночи. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

«Время 12 ночи, люди врубили музыку во всю мощь», — написал возмущенный казанец.

Отмечается, что громкая музыка играла на Чистопольской у входа в кафе. На кадрах видно большое скопление людей, вероятно, посетителей заведения, которым не хватило времени отдохнуть до закрытия.

Большинство комментаторов поддержали автора поста. По их мнению, шума в ночное время быть не должно.