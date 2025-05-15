Жители Казани смогут сдать велосипеды для детей в рамках акции «Велодобро»

В Казани с 15 по 31 мая в городе проходит традиционная благотворительная инициатива «Велодобро». Жители столицы Татарстана могут подарить вторую жизнь своим двухколесным транспортным средствам, передав их ребятам из нуждающихся семей.

Организаторы установили важный срок – все велосипеды принимаются до 27 мая включительно. После этой даты специалисты приступят к тщательной проверке каждого транспортного средства. При выявлении неисправностей будет проведен профессиональный ремонт, финансирование которого осуществляется за счет народных пожертвований – сбор средств стартует в тот же день, 27 мая.

Кульминацией благотворительного проекта станет торжественное вручение обновленных велосипедов 1 июня в детском парке «Елмай». Мероприятие специально приурочено к Международному дню защиты детей и пройдет в рамках масштабного фестиваля молодежных клубов, организованного МБУ «Подросток».

Пункт приема расположен по адресу: ул. Университетская, 34. По всем вопросам можно обратиться по телефону +7 (917) 225-48-79.

Инициатива реализуется благодаря совместным усилиям сообщества «Казань Велосипедная», автономной некоммерческой организации «Добрая Казань» при поддержке Дирекции парков и скверов города.