 Жители Казани смогут встретить Новый год на двух площадках города
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Жители Казани смогут встретить Новый год на двух площадках города

Казанцы посмотрят видеообращение Путина на «Черном озере» и у «Чаши».

Город
31 декабря 2021  17:46
Автор:
Роза Габитова

Жители Казани смогут встретить Новый год на двух площадках города. Праздничные гуляния в парке «Черное озеро» и у центральной елки начнутся сегодня вечером. Об этом сообщает мэрия Казани.

На сцене «Чаши» организую праздничную программу. Татарстанцев будут развлекать «Хитобои» и «Веселые Волгари». Они исполнят новогодние песни.

Также в «Черном озере» можно покататься на коньках, прокат будет работать до 2 часов ночи. Праздничные гулянья продлятся до 3 часов.

Казанцы смогут посмотреть традиционное видеопоздравление Президента России Владимира Путина на этих площадках.

Ранее «КВ» сообщали, как выбрать красивый и безопасный фейерверк.

 

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