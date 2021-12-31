Жители Казани смогут встретить Новый год на двух площадках города. Праздничные гуляния в парке «Черное озеро» и у центральной елки начнутся сегодня вечером. Об этом сообщает мэрия Казани.

На сцене «Чаши» организую праздничную программу. Татарстанцев будут развлекать «Хитобои» и «Веселые Волгари». Они исполнят новогодние песни.

Также в «Черном озере» можно покататься на коньках, прокат будет работать до 2 часов ночи. Праздничные гулянья продлятся до 3 часов.

Казанцы смогут посмотреть традиционное видеопоздравление Президента России Владимира Путина на этих площадках.

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