Жители Казани задолжали за ЖКУ почти миллиард рублей

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Город
7 июля 2025  16:40
Автор:
Елизавета Черкина

В Казани накопилась серьезная проблема с оплатой жилищно-коммунальных услуг. По данным заместителя руководителя исполкома Искандера Гиниятуллина, общая сумма долгов населения перед управляющими компаниями приближается к миллиарду рублей, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Эта огромная задолженность создает кризисную ситуацию в сфере ЖКХ. Управляющие компании, не получая полной оплаты за услуги, вынуждены работать в условиях жесткой экономии. Из-за нехватки средств штат дворников сократился до 1453 человек при необходимых 2200, а с наступлением зимы нехватка рабочих рук может достичь 20%.  

Как отметил Гиниятуллин, сложившаяся ситуация напрямую влияет на качество обслуживания домов и придомовых территорий. Особую тревогу вызывает приближающийся зимний сезон, когда нагрузка на коммунальные службы традиционно возрастает.  

Эксперты предупреждают, что без решения проблемы неплатежей горожан может ждать ухудшение качества жилищно-коммунальных услуг в самое ближайшее время.
 

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