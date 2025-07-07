Жители Казани задолжали за ЖКУ почти миллиард рублей

В Казани накопилась серьезная проблема с оплатой жилищно-коммунальных услуг. По данным заместителя руководителя исполкома Искандера Гиниятуллина, общая сумма долгов населения перед управляющими компаниями приближается к миллиарду рублей, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Эта огромная задолженность создает кризисную ситуацию в сфере ЖКХ. Управляющие компании, не получая полной оплаты за услуги, вынуждены работать в условиях жесткой экономии. Из-за нехватки средств штат дворников сократился до 1453 человек при необходимых 2200, а с наступлением зимы нехватка рабочих рук может достичь 20%.

Как отметил Гиниятуллин, сложившаяся ситуация напрямую влияет на качество обслуживания домов и придомовых территорий. Особую тревогу вызывает приближающийся зимний сезон, когда нагрузка на коммунальные службы традиционно возрастает.

Эксперты предупреждают, что без решения проблемы неплатежей горожан может ждать ухудшение качества жилищно-коммунальных услуг в самое ближайшее время.

