Жители казанских домов сдали 190 кг вторсырья на уличную мебель

Жители домов №3, 5 и 7 по улице Профессора Камая в Казани, где идет капитальный ремонт, собрали 190 кг вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Переработанное вторсырье планируется использовать для создания уличной мебели, которую установят во дворе этих домов. Мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший дворы на улице Профессора Камая, поручил активнее проводить подобные акции и в других районах города. Он считает, что тем, кто будет собирать пластик, надо возвращать его в виде малых архитектурных форм — скамеек, урн, спортивного оборудования.