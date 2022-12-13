Росприроднадзор проводит проверку по жалобам жителей «Салават Купере» на запах газа

Росприроднадзо выявляет причину запаха газа в казанском мирокрайоне «Салават Купере», так как на него часто жалуются жители. Об этом сообщил Фаяз Шакиров, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«В настоящее время мы проводим проверку в целях определения источника данного запаха. Люди чувствуют запах газа, и вызывают из-за этого МЧС, газовые службы. Водостоки показали превышение по сероводороду. По результатам проверки мы дадим заключение, какие были нарушения и по каким веществам», – сказал эксперт.

По словам Шакирова, наиболее частые нарушения у предприятий в части промвыбросов, загрязнения атмосферного воздуха. То есть они не ведут постоянный экологический контроль на своих производствах.

«Мы приходим на предприятия, у ряда из них отсутствуют пробно-отборные отверстия. То есть они не делают пробы как надо, занимаются фиктивными отчетами. На территории республики есть лаборатории, которые делают эти фиктивные протоколы, по ним мы тоже ведем сейчас работу. Такие лаборатории должны быть лишены аккредитации», – заявил спикер.