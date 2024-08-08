Жители Костромы осуждены за жестокое убийство в Набережных Челнах

Суд вынес приговор по делу об убийстве жителя Удмуртии, совершенном в апреле этого года в Набережных Челнах. Жертвой четверых жителей Костромской области, среди которых был несовершеннолетний, стал мужчина, ожидавший автобус на автовокзале.

Злоумышленники познакомились с потерпевшим и, распивая спиртные напитки, решили, что у него при себе должна быть крупная сумма денег. Избив мужчину и нанеся ему множественные ножевые ранения, преступники оттащили тело в лесопосадку, забрали личные вещи и скрылись.

Суд приговорил всех четверых к длительным срокам лишения свободы — от 9, 5 до 20 лет.