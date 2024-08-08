Жители Костромы осуждены за жестокое убийство в Набережных Челнах

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Республика
8 августа 2024  15:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Суд вынес приговор по делу об убийстве жителя Удмуртии, совершенном в апреле этого года в Набережных Челнах. Жертвой четверых жителей Костромской области, среди которых был несовершеннолетний, стал мужчина, ожидавший автобус на автовокзале. 

Злоумышленники познакомились с потерпевшим и, распивая спиртные напитки, решили, что у него при себе должна быть крупная сумма денег. Избив мужчину и нанеся ему множественные ножевые ранения, преступники оттащили тело в лесопосадку, забрали личные вещи и скрылись. 

Суд приговорил всех четверых к длительным срокам лишения свободы — от 9, 5 до 20 лет.

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Жители Костромы осуждены за жестокое убийство в Набережных Челнах