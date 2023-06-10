 Жители Лениногорского района РТ жалуются на шум и пыль от каменоломни
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Жители Лениногорского района РТ жалуются на шум и пыль от каменоломни

Республика
10 июня 2023  11:22
Автор:
Валерий Саидов

Жители села Каркали Лениногорского района РТ жалуются на шум и пыль, исходящие от расположенной неподалеку каменоломни. Об этом сообщили в телеканале «Вести Татарстан».

Как отмечают жители, из-за поднимающейся пыли невозможно выходить на улицу, а надоедливый шум не дает им покоя даже ночью.

«Мы не можем никак повлиять на ситуацию ввиду того, что карьер расположен на холме, выше села, поэтому все с каменоломни по инерции летит вниз. Но, в свою очередь, проконтролируем, чтобы наши грузовики больше не проезжали через село», — отметили в местном предприятии.

На жалобы сельчан также отреагировали Минэкологии Татарстана и Роспотребнадзор. Они дали обещание жителям, что в ближайшее время проведут проверку.

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