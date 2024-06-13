Жители поселка Вознесение в Казани обеспокоены отсутствием съездов на строящийся Вознесенский тракт

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Город
13 июня 2024  15:56
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани состоялась встреча жителей поселка Вознесение с городскими властями, посвященная строительству Вознесенского тракта, об этом пишет телеканал ТНВ.

Главной проблемой стало отсутствие съездов к поселку на новом участке дороги. Жители опасаются, что останутся без транспортной инфраструктуры. Мэрия предложила варианты решения проблемы, а также обсудила само развитие поселка и вопросы социальной инфраструктуры.

Проект Вознесенского тракта был изменен в ходе работ, и в нем не предусмотрены съезды в поселок. Тракт строится как дублер Мамадышского тракта и заложен как вылетная дорога. С этого вопроса и начали обсуждение сегодня. Позиция мэрии остается прежней: для удобства жителей будет построена бесплатная дорога-дублер на улицу Глушко, где будет несколько пешеходных переходов.

Новый участок Вознесенского тракта поделит поселок на две части. В одной из них останутся школа и детский сад. Мэрия предложила жителям перевести своих детей в школу поближе – в новую гимназию в ЖК «Весна», которая откроется 1 сентября. Жителям также обещали позаботиться о пешей доступности до важных социальных объектов – обновить тротуары, установить освещение. 

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Жители поселка Вознесение в Казани обеспокоены отсутствием съездов на строящийся Вознесенский тракт