Жители поселков для многодетных прокурору Тукаевского района на отсутствие коммуникаций

В Татарстане жители поселков Подсолнухи и Рябинка, где выделили землю для многодетных семей, написали открытое письмо прокурору Тукаевского района с жалобой на отсутствие жизненно-необходимых коммуникаций на выделенных землях. Они требуют у районной прокуратуры организовать специальный прием для жителей в январе этого года, пишут «Челнинские известия».

«Мы упорно добиваемся у районных властей исполнения законов в части обеспечения сельского поселения внутриквартальными дорогами, освещением улиц, водопроводом, газом, качественным электроснабжением и иным благоустройством нашего населенного пункта. При этом Вы остаетесь сторонним наблюдателем наших отношений», – сказано в письме.

По мнению жителей, за всё время они не ощутили прокурорской поддержки после многочисленных жалоб, не говоря уже о личных инициативах прокуратуры.

Жители считают, что по факту выдачи земельных участков на заболоченных территориях, низкого качества электроэнергии и снятия плодородной почвы неизвестными людьми необходимо провести прокурорскую проверку.

Также людей возмущает то обстоятельство, что в поселках деактивирована кнопка электронного обращения в прокуратуру.

«Кто лишил права граждан обращаться к Вам через этот электронный ресурс?» – спрашивают в письме люди.