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Жители республики имеют возможность помочь инвалидам, пройдя специальный тест

В ходе специальной акции можно высказать свое мнение по вопросу создания доступной среды.

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Республика
30 ноября 2023  17:08
Автор:
Дмитрий Смирнов

Каждый татарстанец может принять участие в общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда». Он включается в себя следующие блоки: комплексный подход в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью, оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

Цель проекта – привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. После обработки результатов теста пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.

Мероприятие проводится с 1 по 10 декабря в онлайн-формате. 

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте – www.total-test.ru
 

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