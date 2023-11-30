Жители республики имеют возможность помочь инвалидам, пройдя специальный тест

Каждый татарстанец может принять участие в общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда». Он включается в себя следующие блоки: комплексный подход в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью, оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

Цель проекта – привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. После обработки результатов теста пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.

Мероприятие проводится с 1 по 10 декабря в онлайн-формате.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте – www.total-test.ru

