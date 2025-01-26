Жители РТ более тысячи раз запретили сделки с недвижимостью без личного участия

В 2024 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) было внесено 1 195 записей, запрещающих регистрационные действия без личного участия собственника. Об этом сообщает Росреестр Республики Татарстан.

Как пояснила исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости Росреестра Татарстана Светлана Потапова, такая мера является эффективным способом защиты владельцев недвижимости от мошеннических схем. После подачи заявления в ЕГРН вносится специальная запись, которая блокирует возможность регистрации перехода прав на недвижимость без личного присутствия собственника. Если документы подаются через третье лицо (например, по доверенности), они будут возвращены без рассмотрения.

«Особенно мы рекомендуем воспользоваться этой возможностью одиноким пожилым людям, а также законным представителям несовершеннолетних или недееспособных собственников жилья, то есть родителям, опекунам и попечителям. Именно эти категории граждан чаще всего становятся жертвами квартирных мошенников», – отметила Потапова.

Подать заявление о запрете сделок без личного участия можно через личный кабинет на сайте Росреестра, Портал госуслуг или в МФЦ. Ограничение может быть наложено на любой объект недвижимости, права на который зарегистрированы в ЕГРН: квартиру, комнату, земельный участок, машино-место и т.д. Если у объекта несколько собственников, запрет можно установить только на свою долю. Однако ограничение не действует в случаях, когда недвижимость продается по решению суда или в рамках исполнительного производства.

Эта мера позволяет собственникам обезопасить свои права и избежать незаконных действий со стороны злоумышленников.