Жители РТ на 60% чаще стали оформлять ипотеку на новостройки

В регионе отмечается значительное увеличение количества сделок с использованием ипотечных займов на первичное жилье. За 11 месяцев татарстанцы оформили 101 тысячу таких кредитов - на 60% больше, чем годом ранее.

news_top_970_100
Республика
18 декабря 2023  16:37
Автор:
Владислав Косолапкин

Об этом сообщает пресс служба Управления Росреестра по РТ. В 95% случаев документы подавались онлайн и регистрировались в течение одного рабочего дня.

«Благодаря программам господдержки в последние три года спрос на первичное жилье растет, что подтверждается данными статистики. В настоящее время активно действуют субсидирование ипотеки на покупку квартиры со ставкой до 8% годовых, семейная ипотека со ставкой до 6%, что позволяет выгоднее приобрести квартиру у застройщика.

Семьи с детьми используют для покупки средства материнского капитала. Если такие программы будут и дальше действовать, то высокий спрос на новостройки сохранится», — прокомментировал вице-президент Гильдии риелторов по РТ Руслан Садреев.

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в Татарстане за 11 месяцев 2023 года выросло на 40%, достигнув 23,5 тыс., в сравнении с 16,8 тыс. в прошлом году. Около 22,3 тыс. заявлений поступило в ведомство, причем 90% из них были поданы в электронном формате. В ноябре было зарегистрировано 3,2 тыс. ДДУ, что в два раза превышает показатели 2022 года, хотя в сравнении с октябрем текущего года практически не изменилось.

«В этом году жители Татарстана стали чаще пользоваться онлайн-услугами Росреестра. В наше ведомство на регистрацию договоров участия в долевом строительстве поступило в электронном виде более 20 тысяч заявлений, что составляет 90% от общего количества. В прошлом году данный показатель составлял только 77%. Благодаря работе онлайн-сервисов Росреестр улучшает доступность и скорость предоставления государственных услуг», — отметила замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Минлесхоз РТ делает все для восстановления Голубых озер
Жители РТ на 60% чаще стали оформлять ипотеку на новостройки
Татарстан оказался в числе лидеров по количеству пользователей суперсервиса «Рождение ребенка»
За год в пришкольных лагерях отдохнули больше двух тысяч детей из семей участников СВО
В Татарстане за 11 месяцев произвели почти полтора миллиарда яиц
83,99% автомобильных дорог внутри городских агломераций Татарстана соответствуют нормативам
Продукт татарстанского производителя признан лучшим на всероссийском конкурсе
Российские семьи могут поучаствовать в конкурсе с множеством призов