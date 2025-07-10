Жители РТ предстанут перед судом за незаконную вырубку 200 деревьев

В Татарстане перед судом предстанут двое мужчин - 41-летний житель Казани и 35-летний челнинец. По данным прокуратуры, в прошлом году они незаконно вырубили 199 деревьев (сосны, березы и клены) в Чатыртауском лесничестве. Общий объем древесины составил 230 кубометров.

Ущерб от их действий превысил 4,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке леса в особо крупном размере, совершенной группой лиц. Если их вину докажут, мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Дело уже передано в суд для рассмотрения.