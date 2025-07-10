Жители РТ предстанут перед судом за незаконную вырубку 200 деревьев

news_top_970_100
Республика
10 июля 2025  09:00
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане перед судом предстанут двое мужчин - 41-летний житель Казани и 35-летний челнинец. По данным прокуратуры, в прошлом году они незаконно вырубили 199 деревьев (сосны, березы и клены) в Чатыртауском лесничестве. Общий объем древесины составил 230 кубометров.

Ущерб от их действий превысил 4,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке леса в особо крупном размере, совершенной группой лиц. Если их вину докажут, мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Дело уже передано в суд для рассмотрения.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани устроят большой дворовый праздник с концертом и футболом
Александр Аввакумов: О войне надо говорить предельно правдиво
Александр Аввакумов: О войне надо говорить предельно правдиво
Библиотека в цифровую эпоху: хранить, изучать, вдохновлять
Библиотека в цифровую эпоху: хранить, изучать, вдохновлять
В РТ создадут единую платформу видеонаблюдения с распознаванием лиц
Учимся жить без аллергии: советы врачей
Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин: Бумажные книги и газеты не умрут
Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин: Бумажные книги и газеты не умрут
Жители РТ предстанут перед судом за незаконную вырубку 200 деревьев
Спортивный мир потерял легенду: умер Ахмет Сиразиев