Жители села в Татарстане жалуются на пыль от известнякового карьера

В следственный комитет России поступило обращение от жителей села Каркали в Татарстане о нарушении природоохранного законодательства. Жители жалуются на пыль от карьеров, где добывают известняк, которая оседает на территории населенного пункта и угрожает здоровью местных жителей. Кроме того, есть опасения за экосистему района.

В связи с этим Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Павлу Олейнику провести проверку и представить доклад о ее результатах.

Проверка уже началась. В центральном аппарате ведомства ход проверки и исполнение поручения главы СК будут находиться под контролем.