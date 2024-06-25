Жители села в Татарстане жалуются на пыль от известнякового карьера

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Республика
25 июня 2024  10:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В следственный комитет России поступило обращение от жителей села Каркали в Татарстане о нарушении природоохранного законодательства. Жители жалуются на пыль от карьеров, где добывают известняк, которая оседает на территории населенного пункта и угрожает здоровью местных жителей. Кроме того, есть опасения за экосистему района.

В связи с этим Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Павлу Олейнику провести проверку и представить доклад о ее результатах.

Проверка уже началась. В центральном аппарате ведомства ход проверки и исполнение поручения главы СК будут находиться под контролем.

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