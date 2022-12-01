 Жители Татарстана могут выделить доли в квартире по маткапиталу до погашения ипотеки
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Жители Татарстана могут выделить доли в квартире по маткапиталу до погашения ипотеки

Нововведение позволить облегчить жизнь многим семьям.

Республика
1 декабря 2022  19:35
Автор:
Роза Габитова

Жители Татарстана могут выделить доли в квартире по материнскому капиталу до погашения ипотеки, если банк дает согласие на это. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

Согласно закону, если маткапитал используется на покупку недвижимости, то право на него регистрируется на всех членов семьи.

При покупке квартиры в ипотеку, выделение долей необходимо сделать в течение полгода после погашения кредита и регистрационной записи об ипотеке в ЕГРН. Но теперь доли можно выделить и до выплаты кредита. 

В Росреестре отметили, что нововведение позволить облегчить жизнь многим семьям, которые направляют материнский капитал на недвижимость.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане наблюдается спад продаж квартир в новостройка. Такая тенденция наблюдается с лета. Однако исправить ситуацию и стабилизировать ситуацию на рынке смогут системы государственной поддержки, такие как маткапитал, льготная ипотека под 7%, сельская — под 3% и другие. 

 

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