Жители Татарстана могут выделить доли в квартире по маткапиталу до погашения ипотеки

Жители Татарстана могут выделить доли в квартире по материнскому капиталу до погашения ипотеки, если банк дает согласие на это. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

Согласно закону, если маткапитал используется на покупку недвижимости, то право на него регистрируется на всех членов семьи.

При покупке квартиры в ипотеку, выделение долей необходимо сделать в течение полгода после погашения кредита и регистрационной записи об ипотеке в ЕГРН. Но теперь доли можно выделить и до выплаты кредита.

В Росреестре отметили, что нововведение позволить облегчить жизнь многим семьям, которые направляют материнский капитал на недвижимость.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане наблюдается спад продаж квартир в новостройка. Такая тенденция наблюдается с лета. Однако исправить ситуацию и стабилизировать ситуацию на рынке смогут системы государственной поддержки, такие как маткапитал, льготная ипотека под 7%, сельская — под 3% и другие.