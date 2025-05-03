Жители Татарстана получат маленький аванс в мае из-за праздников

В мае работники Татарстана получат аванс меньше обычного из-за длинных праздничных выходных в начале месяца. Как пояснили эксперты, размер аванса зависит от количества фактически отработанных дней с 1 по 15 число.

В этом году в первой половине мая всего семь рабочих дней, тогда как во второй — 11. Таким образом, авансовая выплата окажется меньше примерно в 1,5 раза по сравнению с обычными месяцами.

Однако это не повлияет на общий размер заработной платы. Меньший аванс компенсируется увеличенной второй частью зарплаты, которая будет выплачена в конце месяца за большее количество отработанных дней.

Специалисты рекомендуют работникам заранее спланировать свои расходы с учетом особенностей майских выплат.