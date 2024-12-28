Жители Татарстана получили 53 млн рублей за плохие ЖКУ в 2024 году

Жители Татарстана в 2024 году возвратили 53 миллиона рублей за некачественные жилищно-коммунальные услуги. В отличие от 2023 года, когда сумма составила 33,1 миллиона рублей, в этом году наблюдается значительный рост, согласно информации пресс-службы Государственной жилищной инспекции Татарстана.

С начала текущего года в инспекцию поступило 2,8 тысячи обращений, касающихся корректности начисленных платежей за ЖКУ. За весь прошлый год таких обращений было зафиксировано 3,1 тысячи. Нарушения выявлены в 144 случаях, что ниже уровня 2023 года, когда их было 172.

«По каждому факту нарушения жилищная инспекция приняла соответствующие меры и регулярно отправляла профилактические письма в управляющие компании и ресурсообременительные организации. В результате, татарстанцам была произведена корректировка и возврат излишне начисленных средств за услуги низкого качества на общую сумму свыше 53 миллионов рублей», - сообщили в инспекции.

В частности, жители Нижнекамска вернули более 9,5 миллиона рублей, жители Казани – около 880 тысяч, челнинцы – 625,5 тысяч, а жители Елабужского района – свыше 470 тысяч рублей.