Жители Татарстана получили государственные награды от Президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении пятерых жителей Татарстана за выдающиеся достижения в различных сферах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Супруги Рамис и Гузалия Гараевы удостоены медали ордена «Родительская слава». Эта награда вручена в знак признания их значительного вклада в укрепление института семьи и достойное воспитание детей.

Токарь Геннадий Евтеев получил орден «За доблестный труд» за многолетнюю добросовестную работу и высокие профессиональные достижения. Водитель трамвая Галина Пакреева удостоена почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» за вклад в развитие транспортной отрасли.

Художественный руководитель Казанского театра имени В. И. Качалова Александр Славутский награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Эта награда стала признанием его вклада в развитие театрального искусства и культурного наследия региона.