Жители Татарстана реже сталкиваются с коррупцией

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Республика
24 апреля 2025  14:35

Согласно данным соцопроса, в 2024 году с коррупционными ситуациями сталкивались 9,6% жителей Татарстана, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял 10,6%. Об этом сообщил заместитель министра экономики РТ Роман Амирханов на презентации результатов антикоррупционного мониторинга.

«Снижение показателя свидетельствует об эффективности принимаемых в республике антикоррупционных мер», – отметил Амирханов.

Также выросло число граждан, готовых сообщать о случаях коррупции. По словам представителя Минэкономики, это говорит о повышении доверия к системе противодействия коррупции и росте правовой грамотности населения.

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