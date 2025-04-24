Жители Татарстана реже сталкиваются с коррупцией

Согласно данным соцопроса, в 2024 году с коррупционными ситуациями сталкивались 9,6% жителей Татарстана, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял 10,6%. Об этом сообщил заместитель министра экономики РТ Роман Амирханов на презентации результатов антикоррупционного мониторинга.

«Снижение показателя свидетельствует об эффективности принимаемых в республике антикоррупционных мер», – отметил Амирханов.

Также выросло число граждан, готовых сообщать о случаях коррупции. По словам представителя Минэкономики, это говорит о повышении доверия к системе противодействия коррупции и росте правовой грамотности населения.