Жители Татарстана увидят звездопад Лириды в конце апреля

С 22 по 25 апреля в небе над Татарстаном можно будет наблюдать метеорный поток Лириды. Пик активности звездопада ожидается в ночь с 22 на 23 апреля, сообщил профессор КФУ Юрий Нефедьев.

Явление возникает, когда Земля проходит через шлейф пыли кометы Тэтчер. В этом году астрономы прогнозируют до 18 метеоров в час, но возможны и яркие болиды, оставляющие следы в небе.

Для лучшего обзора стоит выехать за город, подальше от уличного света. Наблюдать поток можно с 23:00 до 3:00, а в условиях городской засветки метеоры почти не видны. Специальное оборудование не требуется — главное, чтобы небо было ясным.