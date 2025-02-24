Жители Татарстана в январе оформили кредиты на 14 млрд рублей

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Республика
24 февраля 2025  16:15

В январе 2025 года жители Татарстана оформили почти 72 тысячи кредитов на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Однако по сравнению с декабрем 2023 года наблюдалось снижение: количество займов уменьшилось на 17%, а их объем — на 42%. Такие данные предоставило Объединенное кредитное бюро.  

Основные показатели

- Количество кредитов: 72 тысячи.  
- Общая сумма: 14 миллиардов рублей.  

- Снижение по сравнению с декабрем 2024 года:  
- Количество займов: на 17%.  
- Объем выданных средств: на 42%.  

Позиция Татарстана в рейтинге регионов

Татарстан занял шестое место среди регионов России по объему выданных кредитов. Лидерами стали:  
1. Москва.  
2. Московская область.  
3. Санкт-Петербург.  
4. Краснодарский край.  
5. Свердловская область.  

Общероссийская статистика

- Количество кредитов: 2,7 миллиона.  
- Общая сумма: 475,12 миллиарда рублей.  

- Снижение по сравнению с январем 2024 года:  
- Количество займов: на 47%.  
- Объем выданных средств: на 54%.  

Причины снижения  

- Экономическая ситуация: Рост процентных ставок и ужесточение условий кредитования.  
- Снижение спроса: Жители стали более осторожно подходить к оформлению займов из-за нестабильности экономики.  

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