Жители Татарстана в январе оформили кредиты на 14 млрд рублей

В январе 2025 года жители Татарстана оформили почти 72 тысячи кредитов на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Однако по сравнению с декабрем 2023 года наблюдалось снижение: количество займов уменьшилось на 17%, а их объем — на 42%. Такие данные предоставило Объединенное кредитное бюро.

Основные показатели

- Количество кредитов: 72 тысячи.

- Общая сумма: 14 миллиардов рублей.

- Снижение по сравнению с декабрем 2024 года:

- Количество займов: на 17%.

- Объем выданных средств: на 42%.

Позиция Татарстана в рейтинге регионов

Татарстан занял шестое место среди регионов России по объему выданных кредитов. Лидерами стали:

1. Москва.

2. Московская область.

3. Санкт-Петербург.

4. Краснодарский край.

5. Свердловская область.

Общероссийская статистика

- Количество кредитов: 2,7 миллиона.

- Общая сумма: 475,12 миллиарда рублей.

- Снижение по сравнению с январем 2024 года:

- Количество займов: на 47%.

- Объем выданных средств: на 54%.

Причины снижения

- Экономическая ситуация: Рост процентных ставок и ужесточение условий кредитования.

- Снижение спроса: Жители стали более осторожно подходить к оформлению займов из-за нестабильности экономики.