Жители Татарстана в январе оформили кредиты на 14 млрд рублей

В январе 2025 года жители Татарстана оформили почти 72 тысячи кредитов на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Однако по сравнению с декабрем 2023 года наблюдалось снижение: количество займов уменьшилось на 17%, а их объем — на 42%. Такие данные предоставило Объединенное кредитное бюро.
Основные показатели
- Количество кредитов: 72 тысячи.
- Общая сумма: 14 миллиардов рублей.
- Снижение по сравнению с декабрем 2024 года:
- Количество займов: на 17%.
- Объем выданных средств: на 42%.
Позиция Татарстана в рейтинге регионов
Татарстан занял шестое место среди регионов России по объему выданных кредитов. Лидерами стали:
1. Москва.
2. Московская область.
3. Санкт-Петербург.
4. Краснодарский край.
5. Свердловская область.
Общероссийская статистика
- Количество кредитов: 2,7 миллиона.
- Общая сумма: 475,12 миллиарда рублей.
- Снижение по сравнению с январем 2024 года:
- Количество займов: на 47%.
- Объем выданных средств: на 54%.
Причины снижения
- Экономическая ситуация: Рост процентных ставок и ужесточение условий кредитования.
- Снижение спроса: Жители стали более осторожно подходить к оформлению займов из-за нестабильности экономики.