Жители Татарстана выбрали территории для благоустройства в 2026 году

Более 140 тысяч жителей Татарстана приняли участие во всероссийском голосовании по отбору общественных пространств для благоустройства. Победившие парки, скверы и дворы будут обновлены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и республиканского проекта «Наш двор».

Голосование проходит на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении. В списке — 283 общественные территории и 812 дворов из всех муниципалитетов республики. Выбрать объекты для благоустройства можно до 12 июня.

Татарстан уже добился значительных успехов в этой сфере. Только в 2024 году в Казани обновили 19 парков, а за последние 10 лет в республике преобразили более 400 общественных пространств. Программа благоустройства стартовала в 2015 году по инициативе Рустама Минниханова, опередив федеральные проекты.

«Это то, в чем нуждаются сегодня наши жители», — подчеркивает Раис Татарстана. Благодаря его личному контролю республика активно развивает городскую инфраструктуру и привлекает финансирование для улучшения качества жизни.